1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 18,40 EUR.

Die 1&1-Aktie bewegte sich um 15:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 18,40 EUR. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 18,42 EUR. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 18,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,36 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 109.875 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (11,10 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 39,67 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,81 EUR an.

1&1 gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,02 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,02 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 0,948 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

