1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Mittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 18,36 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 18,36 EUR. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,36 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 43.155 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 18,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 2,94 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 11,10 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,81 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 12.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,02 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 0,948 EUR je Aktie aus.

