1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 18,40 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 18,40 EUR zu. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,40 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,36 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.141 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2025 auf bis zu 18,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 11,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 39,67 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,81 EUR aus.

Am 12.05.2025 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,47 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2025 0,948 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

