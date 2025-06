1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von 1&1 zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 18,40 EUR.

Um 15:47 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 18,40 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 101.804 1&1-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 2,72 Prozent wieder erreichen. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 18,81 EUR.

Am 12.05.2025 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,57 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 07.08.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,948 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

