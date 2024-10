Aktienkurs im Fokus

1&1 Aktie News: 1&1 macht am Nachmittag Boden gut

17.10.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 14,36 EUR.

Um 15:47 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 14,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 14,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 36.896 1&1-Aktien den Besitzer. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 37,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,98 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,57 Prozent. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 20,83 EUR an. Am 08.08.2024 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 991,54 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 972,06 Mio. EUR umgesetzt. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,69 EUR je 1&1-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter Schwacher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX aktuell Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX mittags schwächer

Bildquellen: 1&1 AG