1&1 Aktie News: 1&1 behauptet sich am Vormittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Im XETRA-Handel kam die 1&1-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 14,06 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die 1&1-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 14,06 EUR. Bei 14,14 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,04 EUR nach. Bei 14,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 595 1&1-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,98 EUR am 05.08.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,83 EUR.

1&1 gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 991,54 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 972,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

