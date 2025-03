1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagvormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von 1&1 zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 14,84 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 14,84 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,84 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 14,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.874 1&1-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,94 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 33,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,17 EUR für die 1&1-Aktie aus.

1&1 gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,00 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 26.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,63 EUR je 1&1-Aktie.

