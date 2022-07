1&1 Aktie News: Anleger greifen bei 1&1 am Montagvormittag zu

Die Aktie notierte um 18.07.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 17,89 EUR zu. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 17,89 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 287 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2021 bei 27,86 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 35,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 17,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 2,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,24 EUR je 1&1-Aktie an.

Am 12.05.2022 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,22 Prozent auf 975,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 973,72 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 04.08.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 16.08.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,86 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

