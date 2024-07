1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 15,66 EUR ab.

Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:43 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 15,66 EUR abwärts. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 15,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.884 1&1-Aktien umgesetzt.

Bei 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 26,31 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,90 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 36,78 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,39 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 08.05.2024. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,53 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 1,02 Mrd. EUR gegenüber 1,02 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte 1&1 am 08.08.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,79 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

