1&1 Aktie News: 1&1 behauptet sich am Vormittag

Zum Vortag unverändert notierte die 1&1-Aktie um 09:22 Uhr im XETRA-Handel bei 11,32 EUR. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,43 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 11,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,43 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 989 1&1-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 24,64 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.12.2022 bei 11,24 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 0,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,99 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 04.08.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 976,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 971,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,49 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.03.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 21.03.2024.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

