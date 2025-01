1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von 1&1 zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 11,52 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:42 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 11,52 EUR. Bei 11,64 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 10.689 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (11,10 EUR). Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 3,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,11 EUR.

1&1 veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

