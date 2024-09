1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 13,58 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 13,58 EUR. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 13,58 EUR. Bei 13,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.345 1&1-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,66 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 11,98 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,78 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,83 EUR.

Am 08.08.2024 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 991,54 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 972,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 18.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2024 1,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

