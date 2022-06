1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Nachmittag südwärts

Um 23.06.2022 16:22:00 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 18,15 EUR ab. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 18,06 EUR. Mit einem Wert von 18,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 21.036 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 26.08.2021 auf bis zu 27,86 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,24 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 12.05.2022. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 975,90 EUR – ein Plus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 973,72 EUR erwirtschaftet hatte.

Die 1&1-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. Am 16.08.2023 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

