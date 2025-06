1&1 Aktie News: Anleger greifen bei 1&1 am Nachmittag zu

So bewegt sich 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 18,68 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 18,68 EUR. Bei 18,68 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 18,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 100.634 1&1-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 18,90 EUR. 1,18 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 40,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 18,81 EUR.

1&1 veröffentlichte am 12.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,57 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,02 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 30.07.2026.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,948 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

