1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 18,50 EUR.

Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,1 Prozent auf 18,50 EUR ab. Bei 18,50 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.472 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 18,90 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 2,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 18,81 EUR angegeben.

1&1 gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,47 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1,02 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,02 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,948 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

