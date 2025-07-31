DAX 24.405 +0,1%ESt50 5.448 +0,3%Top 10 Crypto 16,67 -0,7%Dow 44.911 +0,0%Nas 21.711 +0,0%Bitcoin 101.969 +0,2%Euro 1,1689 +0,3%Öl 66,53 -0,5%Gold 3.342 +0,2%
1&1 Aktie

Marktkap. 3,3 Mrd. EUR

KGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550

ISIN DE0005545503

Symbol OAODF

DZ BANK

1&1 Halten

13:41 Uhr
1&1 Halten
1&1 AG
18,68 EUR 0,08 EUR 0,43%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für 1&1 nach Halbjahreszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 18,50 Euro belassen. Der Telekommunikationsanbieter habe im Rahmen der nach einer Gewinnwarnung bereits reduzierten Erwartungen abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 10:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 10:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: 1&1 Halten

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
18,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
18,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

13:41 1&1 Halten DZ BANK
08.08.25 1&1 Buy Deutsche Bank AG
30.06.25 1&1 Buy Deutsche Bank AG
30.06.25 1&1 Hold Warburg Research
02.06.25 1&1 Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

