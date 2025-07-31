1&1 Aktie
Marktkap. 3,3 Mrd. EURKGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
1&1 Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für 1&1 nach Halbjahreszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 18,50 Euro belassen. Der Telekommunikationsanbieter habe im Rahmen der nach einer Gewinnwarnung bereits reduzierten Erwartungen abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 10:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 10:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: 1&1 Halten
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
18,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
18,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu 1&1 AG
|13:41
|1&1 Halten
|DZ BANK
|08.08.25
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|1&1 Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
