DAX 23.991 +0,1%ESt50 5.689 +0,4%MSCI World 4.391 +0,2%Top 10 Crypto 14,34 -2,3%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 91.045 -0,7%Euro 1,1572 +0,1%Öl 64,43 +0,6%Gold 4.141 +0,6%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX leicht erholt -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst 24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst
Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf
1&1 Aktie

20,95 EUR +0,20 EUR +0,96 %
STU
Marktkap. 3,8 Mrd. EUR

KGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550

ISIN DE0005545503

Symbol OAODF

Bernstein Research

1&1 Underperform

11:36 Uhr
1&1 Underperform
1&1 AG
20,95 EUR 0,20 EUR 0,96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für 1&1 nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 10,40 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Telekomanbieters liege um zwei Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Ulrich Rathe am Dienstag. Im Mobilfunkgeschäft seien die Neukundenzahlen zwar solide im Vergleich zur Markterwartung, in absoluten Zahlen aber niedrig./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:47 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
10,40 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
20,80 €		 Abst. Kursziel*:
-50,00%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
20,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-50,36%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

11:36 1&1 Underperform Bernstein Research
22.09.25 1&1 Halten DZ BANK
01.09.25 1&1 Buy UBS AG
15.08.25 1&1 Halten DZ BANK
08.08.25 1&1 Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu 1&1 AG

dpa-afx Jahresziele bestätigt Aktien von United Internet und IONOS aber tiefrot: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - IONOS will Bereich Adtech verkaufen Aktien von United Internet und IONOS aber tiefrot: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - IONOS will Bereich Adtech verkaufen
finanzen.net 1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit roter Tendenz
EQS Group 1&1 O-RAN: Größte Kundenmigration der deutschen Mobilfunkgeschichte abgeschlossen
EQS Group EQS-News: 1&1 mit planmäßiger Entwicklung in den ersten neun Monaten 2025, Jahresprognose bestätigt
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Kursplus
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der TecDAX aktuell
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX sackt zum Handelsende ab
finanzen.net 1&1 Aktie News: 1&1 verliert am Donnerstagnachmittag
finanzen.net 1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagmittag mit Verlusten
EQS Group 1&1 O-RAN: Largest Customer Migration in the History of German Mobile Communications Completed
EQS Group EQS-News: 1&1 with development according to plan in the first nine months of 2025, forecast for 2025 confirmed
MotleyFool Newport Trust Dumps 1.1 Million Parsons (PSN) Shares
Cointelegraph Revolut rolls out 1:1 USD-to-stablecoin swaps as fintechs warm to crypto
EQS Group EQS-AFR: 1&1 AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
MarketWatch What 1.1 million messages say about how ChatGPT is actually used
EQS Group EQS-DD: 1&1 AG: United Internet AG, buy
Benzinga Allianz Life Hack Reportedly Exposes 1.1 Million Customers As US Cyberattack Wave Escalates With Microsoft And UnitedHealth Breaches
