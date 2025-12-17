DAX 24.100 +0,6%ESt50 5.720 +0,7%MSCI World 4.383 +0,7%Top 10 Crypto 11,68 +4,9%Nas 22.942 +1,1%Bitcoin 75.079 +2,4%Euro 1,1738 +0,0%Öl 59,99 -1,1%Gold 4.322 -0,4%
Marktkap. 4,06 Mrd. EUR

KGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550

ISIN DE0005545503

Symbol OAODF

DZ BANK

1&1 Halten

15:36 Uhr
1&1 Halten
1&1 AG
23,50 EUR 0,25 EUR 1,08%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für 1&1 von 18,50 auf 25,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Er habe die Versatel-Übernahme in seinem Bewertungsmodell für den Mobilfunkanbieter abgebildet, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch im kommenden Jahr dürfte die Kursentwicklung weniger vom operativen Geschäft getrieben sein als von der Übernahmefantasie./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
23,35 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
23,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

15:36 1&1 Halten DZ BANK
11.12.25 1&1 Buy Deutsche Bank AG
26.11.25 1&1 Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 1&1 Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 1&1 Buy UBS AG
mehr Analysen

