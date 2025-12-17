1&1 Aktie
Marktkap. 4,06 Mrd. EURKGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
1&1 Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für 1&1 von 18,50 auf 25,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Er habe die Versatel-Übernahme in seinem Bewertungsmodell für den Mobilfunkanbieter abgebildet, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch im kommenden Jahr dürfte die Kursentwicklung weniger vom operativen Geschäft getrieben sein als von der Übernahmefantasie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
23,35 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
23,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,32 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
