FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 angesichts des Versatel-Deals mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Keval Khiroya warf am Montag die Frage auf, ob sich der 1&1-Mutterkonzern United Internet mit der Vereinfachung der Konzernstruktur zugleich für eine mögliche Branchenkonsolidierung in Deutschland positioniert. Er habe bereits zuvor argumentiert, dass bei 1&1 im Falle einer solchen Konsolidierung erhebliches Aufwärtspotenzial bestehe./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Buy

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,35 €		 Abst. Kursziel*:
29,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,91%
Analyst Name:
Keval Khiroya 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

