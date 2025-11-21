Deutsche Bank AG

1&1 Buy

10:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 angesichts des Versatel-Deals mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Keval Khiroya warf am Montag die Frage auf, ob sich der 1&1-Mutterkonzern United Internet mit der Vereinfachung der Konzernstruktur zugleich für eine mögliche Branchenkonsolidierung in Deutschland positioniert. Er habe bereits zuvor argumentiert, dass bei 1&1 im Falle einer solchen Konsolidierung erhebliches Aufwärtspotenzial bestehe./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

