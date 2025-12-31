DAX24.696 +0,6%Est505.890 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +3,1%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.465 +1,8%Euro1,1679 -0,4%Öl61,12 +0,5%Gold4.411 +1,9%
Top News
So stuften die Analysten die Bayer-Aktie im vergangenen Monat ein So stuften die Analysten die Bayer-Aktie im vergangenen Monat ein
Bernstein stuft Beiersdorf 2026 als "Best Idea" ein - Aktie legt zu Bernstein stuft Beiersdorf 2026 als "Best Idea" ein - Aktie legt zu
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für 1&1 auf 27,90 Euro - 'Buy'

05.01.26 12:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
25,00 EUR 0,35 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für 1&1 von 24,30 auf 27,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Quartalsbetrachtung der Preise für Mobiltelefonie und Breitband-Anschlüsse zeigten durchwachsene Trends, wenngleich beim Mobilfunk das Schlimmste in Sachen Preiskampf überstanden sein dürfte, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu 1&1 AG

