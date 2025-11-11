Deutsche Bank AG

1&1 Buy

11:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Mobilfunkanbieters für das dritte Quartal seien im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, schrieb Keval Khiroya in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

