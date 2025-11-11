DAX 24.370 +1,2%ESt50 5.791 +1,1%MSCI World 4.410 +0,1%Top 10 Crypto 14,26 +4,7%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.654 +2,0%Euro 1,1571 -0,1%Öl 64,69 -0,7%Gold 4.128 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen schließen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Bayer-Aktie trotzt Glyphosat-Rückstellungen: Drittes Quartal schlägt Erwartungen Bayer-Aktie trotzt Glyphosat-Rückstellungen: Drittes Quartal schlägt Erwartungen
Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau Brenntag-Aktie springt nach ordentlichem Quartalszahlen an: Prognose nach unten eingegrenzt - Stellenabbau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

1&1 Aktie

Kaufen
Verkaufen
1&1 Aktien-Sparplan
21,90 EUR +0,60 EUR +2,82 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,77 Mrd. EUR

KGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 554550

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005545503

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol OAODF

Deutsche Bank AG

1&1 Buy

11:11 Uhr
1&1 Buy
Aktie in diesem Artikel
1&1 AG
21,90 EUR 0,60 EUR 2,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Mobilfunkanbieters für das dritte Quartal seien im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, schrieb Keval Khiroya in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Buy

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,75 €		 Abst. Kursziel*:
33,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,42%
Analyst Name:
Keval Khiroya 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

11:11 1&1 Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 1&1 Underperform Bernstein Research
22.09.25 1&1 Halten DZ BANK
01.09.25 1&1 Buy UBS AG
15.08.25 1&1 Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu 1&1 AG

finanzen.net 1&1-Investment TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1&1-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 1&1-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net 1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag gefragt
dpa-afx Aktien von United Internet und IONOS aber tiefrot: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - IONOS will Bereich Adtech verkaufen
EQS Group 1&1 O-RAN: Größte Kundenmigration der deutschen Mobilfunkgeschichte abgeschlossen
EQS Group EQS-News: 1&1 mit planmäßiger Entwicklung in den ersten neun Monaten 2025, Jahresprognose bestätigt
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Kursplus
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der TecDAX aktuell
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX sackt zum Handelsende ab
finanzen.net 1&1 Aktie News: 1&1 verliert am Donnerstagnachmittag
EQS Group 1&1 O-RAN: Largest Customer Migration in the History of German Mobile Communications Completed
EQS Group EQS-News: 1&1 with development according to plan in the first nine months of 2025, forecast for 2025 confirmed
MotleyFool Newport Trust Dumps 1.1 Million Parsons (PSN) Shares
Cointelegraph Revolut rolls out 1:1 USD-to-stablecoin swaps as fintechs warm to crypto
EQS Group EQS-AFR: 1&1 AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
MarketWatch What 1.1 million messages say about how ChatGPT is actually used
EQS Group EQS-DD: 1&1 AG: United Internet AG, buy
Benzinga Allianz Life Hack Reportedly Exposes 1.1 Million Customers As US Cyberattack Wave Escalates With Microsoft And UnitedHealth Breaches
RSS Feed
1&1 AG zu myNews hinzufügen