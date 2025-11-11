1&1 Aktie
Marktkap. 3,77 Mrd. EURKGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
1&1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Mobilfunkanbieters für das dritte Quartal seien im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, schrieb Keval Khiroya in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag
Zusammenfassung: 1&1 Buy
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,75 €
|Abst. Kursziel*:
33,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,42%
|
Analyst Name:
Keval Khiroya
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
