1&1 Aktie
Marktkap. 3,83 Mrd. EURKGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
1&1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für 1&1 angesichts des Versatel-Deals mit einem Kursziel von 24,30 Euro auf "Buy" belassen. Aus Bewertungssicht sieht Polo Tang kaum Auswirkungen dadurch, dass United Internet die Glasfasersparte Versatel bei der Tochter 1&1 einbringt. Der Schritt vereinfache die Konzernstruktur und schränke auch nicht die Möglichkeiten ein, was den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes und eine mögliche Branchenkonsolidierung betreffe, schrieb er am Montag./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 12:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1&1 AG
Zusammenfassung: 1&1 Buy
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
24,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,35 €
|Abst. Kursziel*:
13,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,24%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu 1&1 AG
|09:01
|1&1 Buy
|UBS AG
|12.11.25
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|1&1 Halten
|DZ BANK
|01.09.25
|1&1 Buy
|UBS AG
|09:01
|1&1 Buy
|UBS AG
|12.11.25
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|1&1 Halten
|DZ BANK
|01.09.25
|1&1 Buy
|UBS AG
|11.11.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|28.04.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|1&1 Halten
|DZ BANK
|15.08.25
|1&1 Halten
|DZ BANK
|30.06.25
|1&1 Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.25
|1&1 Hold
|Warburg Research