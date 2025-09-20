1&1 Aktie
Marktkap. 3,63 Mrd. EURKGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
1&1 Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von 1&1 bei einem fairen Wert von 18,50 Euro auf "Halten" belassen. Dies schrieb Analyst Karsten Oblinger am Montag anlässlich der Rückkehr der Papiere in SDax und TecDax. Mit einem weiteren freiwilligen Übernahmeangebot der Mutter United Internet rechnet er aktuell nicht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: 1&1 Halten
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
20,45 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
20,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
