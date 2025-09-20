DZ BANK

1&1 Halten

12:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von 1&1 bei einem fairen Wert von 18,50 Euro auf "Halten" belassen. Dies schrieb Analyst Karsten Oblinger am Montag anlässlich der Rückkehr der Papiere in SDax und TecDax. Mit einem weiteren freiwilligen Übernahmeangebot der Mutter United Internet rechnet er aktuell nicht./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

