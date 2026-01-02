DAX 24.679 +0,6%ESt50 5.889 +0,7%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1682 -0,3%Öl 60,92 +0,2%Gold 4.418 +2,0%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für 1&1 von 24,30 auf 27,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Quartalsbetrachtung der Preise für Mobiltelefonie und Breitband-Anschlüsse zeigten durchwachsene Trends, wenngleich beim Mobilfunk das Schlimmste in Sachen Preiskampf überstanden sein dürfte, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
27,90 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,35 €		 Abst. Kursziel*:
10,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,77%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

12:16 1&1 Buy UBS AG
18.12.25 1&1 Halten DZ BANK
11.12.25 1&1 Buy Deutsche Bank AG
26.11.25 1&1 Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 1&1 Buy Deutsche Bank AG
