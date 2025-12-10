DAX 24.329 +0,8%ESt50 5.765 +1,0%MSCI World 4.427 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.405 -1,1%Bitcoin 76.498 -2,7%Euro 1,1750 +0,5%Öl 61,03 -2,4%Gold 4.254 +0,6%
1&1 Aktie

Marktkap. 4,19 Mrd. EUR

KGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550

ISIN DE0005545503

1&1 Buy

15:26 Uhr
1&1 Buy
1&1 AG
23,90 EUR 0,30 EUR 1,27%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für 1&1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Er sehe kaum ein Risiko, dass die europäischen Telekomwerte wieder "unter das Radar" geraten, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte räumte jedoch ein, dass der Sektor Schwierigkeiten haben könnte, eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen, wenn sich die Weltlage ? wirtschaftlich und geopolitisch ? verbessert./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Buy

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,60 €		 Abst. Kursziel*:
22,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,34%
Analyst Name:
Robert Grindle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

15:26 1&1 Buy Deutsche Bank AG
26.11.25 1&1 Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 1&1 Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 1&1 Buy UBS AG
12.11.25 1&1 Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu 1&1 AG

finanzen.net Profitables 1&1-Investment? TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1&1-Investition von vor 5 Jahren eingebracht TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 1&1-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net 1&1 Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von 1&1
finanzen.net 1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Mittwochmittag auf rotes Terrain
finanzen.net 1&1 Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von 1&1
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im TecDAX
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer
finanzen.net Freundlicher Handel: TecDAX legt zu
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen
finanzen.net TecDAX-Papier 1&1-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1&1 von vor 3 Jahren abgeworfen
EQS Group EQS-DD: 1&1 AG: Herr Alessandro Nava, Allocation of 98,810 shares in connection with the exercise of stock appreciation rights (SARs)
EQS Group EQS-DD: 1&1 AG: Herr Sascha D'Avis, Allocation of 22,367 shares in connection with the exercise of stock appreciation rights (SARs)
EQS Group EQS-News:  1&1 AG acquires 1&1 Versatel GmbH
EQS Group EQS-Adhoc: 1&1 Acquires 1&1 Versatel GmbH
EQS Group 1&1 O-RAN: Largest Customer Migration in the History of German Mobile Communications Completed
EQS Group EQS-News: 1&1 with development according to plan in the first nine months of 2025, forecast for 2025 confirmed
MotleyFool Newport Trust Dumps 1.1 Million Parsons (PSN) Shares
Cointelegraph Revolut rolls out 1:1 USD-to-stablecoin swaps as fintechs warm to crypto
