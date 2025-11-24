DAX 23.570 +0,5%ESt50 5.612 +0,7%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,95 -2,0%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 75.620 +0,1%Euro 1,1579 +0,1%Öl 62,33 -0,5%Gold 4.165 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Asiens Börsen überwiegend in Grün -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Tech-Korrektur: Langfristtrend bleibt intakt Tech-Korrektur: Langfristtrend bleibt intakt
Lufthansa-Aktie leichter: Flughafen-Blockierer müssen über 400.000 Euro an Eurowings zahlen Lufthansa-Aktie leichter: Flughafen-Blockierer müssen über 400.000 Euro an Eurowings zahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

1&1 Aktie

Kaufen
Verkaufen
1&1 Aktien-Sparplan
23,35 EUR -0,10 EUR -0,43 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,83 Mrd. EUR

KGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 554550

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005545503

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol OAODF

Barclays Capital

1&1 Equal Weight

08:36 Uhr
1&1 Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
1&1 AG
23,35 EUR -0,10 EUR -0,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. In der deutschen Telekombranche nähmen bei geringerem Wachstum die Konsolidierungsoptionen zu, schrieb Mathieu Robilliard am Dienstagabend. Diesbezüglich sieht er vor allem bei 1&1 und dem Mutterkonzern United Internet Chancen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Equal Weight

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
23,30 €		 Abst. Kursziel*:
-18,45%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
23,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,63%
Analyst Name:
Mathieu Robilliard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,32 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

08:36 1&1 Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 1&1 Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 1&1 Buy UBS AG
12.11.25 1&1 Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 1&1 Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu 1&1 AG

dpa-afx Milliarden-Deal Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1 Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1
finanzen.net 1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Dienstagnachmittag
finanzen.net 1&1 Aktie News: 1&1 schiebt sich am Dienstagmittag vor
finanzen.net 1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Vormittag fester
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX legt zum Handelsende zu
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX notiert am Montagnachmittag im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX legt am Montagmittag zu
EQS Group EQS-News:  1&1 AG acquires 1&1 Versatel GmbH
EQS Group EQS-Adhoc: 1&1 Acquires 1&1 Versatel GmbH
EQS Group 1&1 O-RAN: Largest Customer Migration in the History of German Mobile Communications Completed
EQS Group EQS-News: 1&1 with development according to plan in the first nine months of 2025, forecast for 2025 confirmed
MotleyFool Newport Trust Dumps 1.1 Million Parsons (PSN) Shares
Cointelegraph Revolut rolls out 1:1 USD-to-stablecoin swaps as fintechs warm to crypto
EQS Group EQS-AFR: 1&1 AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
MarketWatch What 1.1 million messages say about how ChatGPT is actually used
RSS Feed
1&1 AG zu myNews hinzufügen