1&1 Aktie
Marktkap. 3,61 Mrd. EURKGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550
ISIN DE0005545503
Symbol OAODF
1&1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für 1&1 von 19,50 auf 24,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Polo Tang geht weiter davon aus, dass der Mobilfunker den Aufbau des eigenen Netzwerks in der Abdeckung limitieren oder in den kommenden Quartalen insgesamt zurückfahren wird. Dies würde zu steigenden Barmittelzuflüssen führen, schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Darauf könnte auch der jüngste Anteilsausbau der Mutter United Internet hindeuten. Zudem hebt Tang die Chancen aus der Branchenkonsolidierung in Deutschland hervor./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 16:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: 1&1 Buy
|Unternehmen:
1&1 AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
24,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,65 €
|Abst. Kursziel*:
17,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,25%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|08:01
|1&1 Buy
|UBS AG
|15.08.25
|1&1 Halten
|DZ BANK
|08.08.25
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|1&1 Hold
|Warburg Research
|28.04.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.25
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|05.08.24
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|15.08.25
|1&1 Halten
|DZ BANK
|30.06.25
|1&1 Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.25
|1&1 Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|1&1 Halten
|DZ BANK