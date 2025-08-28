DAX 23.902 -0,6%ESt50 5.352 -0,8%Top 10 Crypto 15,11 +0,0%Dow 45.545 -0,2%Nas 21.456 -1,2%Bitcoin 92.072 -0,6%Euro 1,1725 +0,3%Öl 67,54 -0,9%Gold 3.489 +1,2%
1&1 Aktie

20,55 EUR +0,20 EUR +0,98 %
STU
Marktkap. 3,61 Mrd. EUR

KGV 10,44 Div. Rendite 0,40%
WKN 554550

ISIN DE0005545503

Symbol OAODF

1&1 Buy

08:01 Uhr
1&1 Buy
1&1 AG
20,55 EUR 0,20 EUR 0,98%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für 1&1 von 19,50 auf 24,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Polo Tang geht weiter davon aus, dass der Mobilfunker den Aufbau des eigenen Netzwerks in der Abdeckung limitieren oder in den kommenden Quartalen insgesamt zurückfahren wird. Dies würde zu steigenden Barmittelzuflüssen führen, schrieb er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Darauf könnte auch der jüngste Anteilsausbau der Mutter United Internet hindeuten. Zudem hebt Tang die Chancen aus der Branchenkonsolidierung in Deutschland hervor./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 16:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
24,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,65 €		 Abst. Kursziel*:
17,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,25%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

08:01 1&1 Buy UBS AG
15.08.25 1&1 Halten DZ BANK
08.08.25 1&1 Buy Deutsche Bank AG
30.06.25 1&1 Buy Deutsche Bank AG
30.06.25 1&1 Hold Warburg Research
mehr Analysen

