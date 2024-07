1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 15,42 EUR ab.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:47 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 15,42 EUR. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 15,38 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.983 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,27 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 35,80 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,39 EUR.

Am 08.05.2024 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,79 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Redaktion finanzen.net

