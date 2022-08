1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 16,48 EUR zu. Bei 16,50 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 16,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.306 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,86 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,85 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2022 (15,94 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 3,39 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 26,61 EUR.

Am 12.05.2022 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 975,90 EUR umgesetzt, gegenüber 957,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 14.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,88 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

