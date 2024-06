1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Montagvormittag ins Minus

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 15,92 EUR.

Die 1&1-Aktie wies um 09:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 15,92 EUR abwärts. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 15,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 709 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Gewinne von 24,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.07.2023 (9,39 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 41,02 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 21,39 EUR angegeben.

1&1 ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1,02 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 1,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 08.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,83 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

