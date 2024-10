1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 13,58 EUR.

Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:00 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 13,58 EUR. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 13,58 EUR. Bei 13,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 109 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 19,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,66 Prozent. Bei einem Wert von 11,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 11,78 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,83 EUR.

1&1 gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 991,54 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 972,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

