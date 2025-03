1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagnachmittag nahezu unbewegt

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 14,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der 1&1-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 14,52 EUR. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 14,70 EUR. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 14,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 35.625 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 17,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 23,55 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,55 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,17 EUR an.

Am 12.11.2024 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,35 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1,00 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 26.03.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2024 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX letztendlich freundlich

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX steigt am Nachmittag

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen am Montagmittag zu