1&1 Aktie News: 1&1 reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Die Aktie von 1&1 zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 18,60 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:47 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 18,60 EUR. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 18,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 18,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.658 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 19,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,90 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,10 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 19,00 EUR.

1&1 ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 1,02 Mrd. EUR, gegenüber 1,02 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,57 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte 1&1 die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 0,934 EUR je Aktie aus.

