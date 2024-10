1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagvormittag kaum verändert

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von 1&1. Kaum Ausschläge verzeichnete die 1&1-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 13,40 EUR.

Mit einem Kurs von 13,40 EUR zeigte sich die 1&1-Aktie im XETRA-Handel um 09:00 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 13,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 13,40 EUR. Bei 13,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 108 1&1-Aktien.

Bei 19,78 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,61 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 11,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 10,60 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,83 EUR je 1&1-Aktie an.

Am 08.08.2024 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 972,06 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 991,54 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte 1&1 am 12.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2024 1,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

