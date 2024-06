1&1 Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von 1&1

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 15,98 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:40 Uhr 0,2 Prozent auf 15,98 EUR. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,92 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.332 1&1-Aktien.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Mit einem Zuwachs von 23,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 70,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,39 EUR.

Am 08.05.2024 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,02 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,02 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte 1&1 am 08.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX letztendlich steigen

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX liegt am Nachmittag im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX notiert am Dienstagmittag im Minus