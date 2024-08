1&1 Aktie News: 1&1 verzeichnet am Mittag Verluste

Aktienentwicklung

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 13,62 EUR.

Das Papier von 1&1 befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 13,62 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 13,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.176 1&1-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 19,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). Gewinne von 45,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,98 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 13,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,04 EUR aus.

Am 08.08.2024 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 991,54 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 972,06 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 18.11.2025.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

