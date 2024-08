1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von 1&1. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 13,78 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 43,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 15,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,04 EUR je 1&1-Aktie aus.

1&1 ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,49 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 991,54 Mio. EUR gegenüber 972,06 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

