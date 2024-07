1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 15,22 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 15,22 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,16 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.334 1&1-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.07.2023 bei 10,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 33,64 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,39 EUR.

Am 08.05.2024 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,53 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,02 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,02 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

