1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 11,98 EUR.

Die Aktie legte um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 11,98 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 12,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 30.847 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 18,68 EUR markierte der Titel am 31.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 55,93 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 7,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,17 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,00 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,04 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2024 1,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

