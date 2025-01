1&1 Aktie News: 1&1 verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von 1&1. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 3,9 Prozent.

Um 15:46 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 12,16 EUR nach oben. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,26 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 11,74 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 59.417 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,68 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 53,62 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 9,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,17 EUR an.

Am 12.11.2024 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,41 EUR je Aktie verdient. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte 1&1 am 27.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2024 1,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

