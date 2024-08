1&1 Aktie News: Anleger greifen bei 1&1 am Freitagmittag zu

Blick auf 1&1-Kurs

Die Aktie von 1&1 zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 14,38 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 14,38 EUR. Bei 14,40 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 14,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 26.141 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 19,78 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 37,55 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 11,98 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 16,69 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,04 EUR je 1&1-Aktie an.

Am 08.08.2024 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 991,54 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 972,06 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

