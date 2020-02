Siemens kauft Iberdrola Aktienpaket an Gamesa ab - Siemens Gamesa-Aktie hebt ab

1,1 Milliarden Euro bezahlen die Münchener für das achtprozentige Paket, teilte der DAX 30 -Konzern am Dienstagabend mit. Das sind 20 Euro pro Aktie. Das Übernahmeangebot des Siemens -Konzerns für den Aktienanteil der spanischen Iberdrola an Siemens Siemens Gamesa Renewable Energy SA hat den Kurs des Windturbinenherstellers am Dienstag im späten Handel stark nach oben getrieben. Deren Kurs schnellte daraufhin auf Tradegate um 14 Prozent auf rund 18 Euro nach oben. Der Kurs von Siemens legte unterdessen um rund ein halbes Prozent zu.

MÜNCHEN (dpa-AFX) / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

