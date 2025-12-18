DAX24.076 +0,5%Est505.719 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 +4,4%Nas22.924 +1,0%Bitcoin75.420 +2,9%Euro1,1739 ±-0,0%Öl60,13 -0,9%Gold4.333 -0,1%
20 freigelassene Oppositionelle aus Belarus in Litauen eingetroffen

18.12.25 14:44 Uhr

VILNIUS (dpa-AFX) - In Litauen sind 20 weitere freigelassene belarussische politische Gefangene eingetroffen, die jüngst aus dem Gefängnis freigelassen worden sind. "Dies ist ein sehr wichtiger Tag für uns alle. Wir freuen uns, unsere Helden in Freiheit zu sehen", sagte ein Sprecher der belarussischen Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja litauischen Medienberichten zufolge in Vilnius. Er bedankte sich bei den USA, aber auch der EU für die Bemühungen um die Freilassungen und die geleistete Hilfe.

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte am Wochenende auf Drängen der USA 123 politische Gegner nach jahrelanger Gefangenschaft aus der Haft entlassen und außer Landes bringen lassen. Unter ihnen waren auch prominente Oppositionelle wie Maria Kolesnikowa und Viktor Babariko sowie der Friedensnobelpreisträger Ales Beljazki. Nach deren Freilassung sieht Tichanowskaja die Zeit gekommen für neue Führungskräfte in der belarussischen Demokratiebewegung.

"Wir müssen ihnen Zeit geben, sich von der Haft zu erholen, und wir werden natürlich mit ihnen sprechen, um zu verstehen, welche Zukunft sie für sich selbst sehen und in welcher Rolle", sagte Tichanowskaja nach einem Treffen mit dem litauischen Parlamentspräsidenten Juozas Olekas. "Sollten sie ihre politischen Aktivitäten fortsetzen, ist es selbstverständlich wichtig, dass wir uns darüber einigen, wie wir zusammenarbeiten und unsere Aktionen koordinieren."

Litauen ist seit längerem ein Hort der belarussischen Opposition und unterstützt die Demokratiebewegung im Nachbarland. Zehntausende Belarussen waren nach der als grob gefälscht kritisierten Präsidentenwahl im August 2020 auf Druck des Machtapparats in das EU-Land geflüchtet - darunter auch Tichanowskaja. Dort baut sie mit einer Art Exilregierung strategische Kontakte für den Fall eines Machtwechsels in ihrer Heimat auf./awe/DP/stw