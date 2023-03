Linde-Aktie fester: Linde erhöht Quartalsdividende deutlich

Die Dividende wird am 28. März an die am 14. März 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt, wie der Gasekonzern Linde mitteilte. Es ist das 30. Jahr in Folge, in dem die Quartalsdividende erhöht wird.

Im Handel an der NYSE verliert die Linde-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,67 Prozent auf 350,70 US-Dollar.

FRANKFURT (Dow Jones)

