Linde-Aktie steigt: Linde bereitet sich auf 28. Februar als voraussichtlich letzten Handelstag in Deutschland vor

Linde bereitet sich daher auf den 28. Februar als voraussichtlich letzten Handelstag in Deutschland vor, wie es in einer Mitteilung heißt.

Der Vollzug der Reorganisation mit der Schaffung einer neuen Holdinggesellschaft mit dem gleichen Namen Linde plc in Irland dürfte am 1. März erfolgen. Dann werden die Linde-Aktionäre automatisch für ihre bisherigen Aktien im Verhältnis 1:1 Anteile der neuen Holding erhalten. Diese neuen Aktien werden nur noch an der New York Stock Exchange gelistet und dort ab 1. März handelbar sein. Das Tickersymbol LIN bleibt erhalten, ändern wird sich die ISIN in IE000S9YS762.

Im Anschluss an die Umstrukturierung will Linde beim irischen High Court eine Kapitalherabsetzung zum Zwecke der Bildung ausschüttungsfähiger Rücklagen nach irischem Recht beantragen.

Die Linde-Aktie gewinnt am Donnerstag im XETRA-Hanel zeitweise 1,74 Prozent auf 313,45 Euro.

