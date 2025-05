MÄRKTE EUROPA/Wieder neues DAX-Allzeithoch - Rally bei Rüstungsaktien

DOW JONES--Weiter aufwärts geht es auch am Mittwoch an Europas Aktienmärkten. Für gute Laune sorgt das Kursfeuerwerk an den US-Börsen vom Vorabend, auch wenn damit nur die Rally in Europa nachgeholt wurde. Am Montag war in den USA feiertagsbedingt nicht gehandelt worden. Auf die Erleichterung über den Rückzieher von US-Präsident Trump mit seiner 50-Prozent-Zolldrohung ab Juni gegen die EU konnte dort erst am Dienstag reagiert werden.

Wer­bung Wer­bung

Der DAX legt um 0,4 Prozent auf 24.325 Punkte und damit schon wieder ein neues Allzeithoch zu. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,2 Prozent. Der Euro gibt ganz leicht nach, am Anleihemarkt tut sich unter dem Strich wenig.

"Der Markt ist erleichtert, dass er die letzten Zolldrohungen ignorieren kann", sagte Eric Sterner, CIO von Apollon Wealth Management: "Wir müssen einfach diese Unsicherheit hinter uns lassen, damit Unternehmen und Konsumenten vorausplanen können". UBS-Chef-Volkswirt Paul Donovan stellt fest, dass Trump zwar weiter künftige Schäden für die Wirtschaft begrenzen könne, nicht jedoch den bereits angerichteten Schaden durch die ständigen Richtungswechsel seiner Politik: "Firmen verschieben ihre Entscheidungen wegen der politischen Unsicherheit".

Gestützt wird die Stimmung weiter auch von Zinssenkungsfantasie, am Vortag genährt von günstig ausgefallenen Verbraucherpreisen aus Frankreich. Und am Morgen fielen die deutschen Importpreise im April deutlich niedriger als geschätzt aus. Im Blick haben die Akteure nachbörslich das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, besonders aber nach Börsenschluss in den USA die Quartalsberichte von Nvidia und Salesforce.

Wer­bung Wer­bung

Bei Salesforce ist der Markt gespannt, ob das Kundeninteresse an AI-Agenten innerhalb der angebotenen Software mittlerweile gestiegen ist. Damit stehen auch SAP (Kurs unverändert) im Blick mit der Entwicklung von Marktanteilen.

Bei Nvidia gehen Anleger bullisch in die Zahlen. "Damit besteht Enttäuschungspotenzial", warnt ein Händler. Analysten erwarten, dass die Gewinne des KI-Chipherstellers im ersten Quartal etwa 20 Prozent über Vorjahr lagen. Die spannende Frage ist, ob und wie die Exportbeschränkungen und Zölle die Mittelfristprognosen beeinträchtigen.

Rüstungsaktien nicht zu bremsen

Erneut kräftig aufwärts geht es bei den Aktien der Rüstungsbranche vor dem baldigen Nato-Gipfel. Händler sehen dahinter die Aufhebung von Reichweitenbeschränkungen für dein Einsatz von an die Ukraine gelieferten Waffen, was eine Eskalation des Krieges bedeuten könne. Dazu kommt der zuletzt verschärfte Tonfall zwischen den USA und Russland. Rheinmetall steigen um 1,7 Prozent an, zusätzlich gestützt davon, dass die Analysten der UBS das Kursziel auf 2.200 von 1.840 Euro angehoben haben. Dazu stützt die Aussicht auf Aufnahme in den Euro-Stoxx-50-Index. Und als weiteres Bonbon wird über die Möglichkeit eines Aktien-Splits bei Rheinmetall sinniert. Andere Titel ziehen teils noch stärker an. Hensoldt steigen trotz eines Dividendenabschlags von 0,50 Euro um 4,8 Prozent. Für Renk geht es 3,1 Prozent nach oben, für Safran, Thales und BAE Systems um bis zu 1,7 Prozent. Leonardo verteuern sich um 2 Prozent und Dassault Aviation sogar um 3,3 Prozent

Wer­bung Wer­bung

Der Unternehmenskalender ist derweil fast leer. Auf dem Programm steht unter anderem die Hauptversammlung bei Prosieben (+0,3%). Hier ist die Frage, ob sich die an einer Übernahme interessierten Großaktionären PPF und MFE zu Wort melden.

Erstquartalszahlen hat Aroundtown vorgelegt. Sie enthalten laut Morgan Stanley keine Überraschungen. Die Gewinnprognose für 2025 habe das Management bekräftigt. Der Kurs steigt um 2,2 Prozent.

Unterdessen sorgen einige Divididenabschläge für nur optisch größere Minuszeichen bei den Kursveränderungen. Das betrifft beispielsweise Daimler Truck, Kion und Krones.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.427,70 +0,2% 12,25 +10,6%

Stoxx-50 4.569,53 +0,1% 6,44 +5,9%

DAX 24.325,49 +0,4% 99,00 +21,7%

MDAX 30.764,22 +0,4% 132,17 +19,7%

TecDAX 3.883,57 +0,3% 12,75 +13,3%

SDAX 16.742,65 +0,3% 52,66 +21,7%

FTSE 8.778,05 0% 0,00 #NV

CAC 7.851,88 +0,3% 25,09 +6,0%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 18:57 % YTD

EUR/USD 1,1325 -0,1% 1,1332 1,1333 +9,5%

EUR/JPY 163,26 -0,2% 163,51 163,60 +0,4%

EUR/CHF 0,9356 -0,2% 0,9379 0,9371 +0,4%

EUR/GBP 0,8390 +0,0% 0,8387 0,8389 +1,4%

USD/JPY 144,16 -0,1% 144,28 144,36 -8,3%

GBP/USD 1,3499 -0,1% 1,3510 1,3508 +7,9%

USD/CNY 7,1796 -0,0% 7,1824 7,1842 -0,4%

USD/CNH 7,1883 -0,0% 7,1898 7,1916 -1,9%

AUS/USD 0,6440 -0,1% 0,6445 0,6444 +4,1%

Bitcoin/USD 109.003,30 +0,1% 108.915,55 110.305,00 +16,8%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,26 61,08 +0,3% 0,18 -15,3%

Brent/ICE 64,43 64,29 +0,2% 0,14 -14,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3320,10 3302,23 +0,5% 17,88 +25,8%

Silber 29,42 29,45 -0,1% -0,03 +5,3%

Platin 968,44 956,96 +1,2% 11,48 +9,3%

Kupfer 4,72 4,71 +0,2% 0,01 +16,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2025 04:04 ET (08:04 GMT)