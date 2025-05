Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 1.874,00 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 1.874,00 EUR. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.816,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.902,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 215.746 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.936,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 3,31 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (437,50 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,65 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,39 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 8,10 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.793,71 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,92 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,11 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,58 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,31 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

