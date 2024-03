"Bullishe Anschlusssignale"

Die Besitzer von PayPal-Aktien hatten in den letzten Jahren wenig Grund zur Freude. Laut einem Analysten hat die PayPal-Aktie jetzt jedoch ihren "korrektiven Abwärtstrend" gebrochen. Kommt nun die Wende?

• PayPal-Aktie in den letzten Jahren mit deutlichen Verlusten

• Analyst sieht Abwärtstrend gebrochen

• Kommt nun die Wende für die PayPal-Aktie?

Die Performance der PayPal-Aktie lässt schon seit geraumer Zeit zu wünschen übrig. Nachdem das Papier im Sommer 2021 ein Allzeithoch bei 310,16 US-Dollar erreicht hatte, ging es für die Aktie steil abwärts. Innerhalb der letzten zwölf Monate verlor das Papier 13,79 Prozent an Wert. Von seinem Kurs im Juli 2021 ist das Papier inzwischen weit über 70 Prozent entfernt. Im neuen Jahr sieht die Performance jedoch bereits besser aus. So konnte das Papier seit Jahresbeginn bereits um 7,7 Prozent zulegen. Innerhalb der letzten vier Wochen zeigt sich gar ein Plus von 11,80 Prozent (Stand: 21.03.2024).

Am Donnerstag beendete die PayPal-Aktie den Handel an der US-Techbörse NASDAQ 1,68 Prozent höher bei 66,14 US-Dollar und auch am Freitag dürfte die PayPal-Aktie ihre Gewinne fortsetzen. Vorbörslich notiert das Papier zeitweise 0,33 Prozent im Plus bei 66,36 US-Dollar.

Analyst: PayPal-Aktie hat "korrektiven Abwärtstrend" gebrochen

Wie der freie technische Analyst Ralf Fayad in einer Analyse, die die Societe Generale veröffentlichte, schreibt, orientiert sich die PayPal-Aktie ausgehend von ihrem Korrekturtief am 8. Februar bei 55,77 US-Dollar nun wieder nordwärts. Die Aktie habe am Mittwoch zudem ihren "korrektiven Abwärtstrend brechen" können und ein 8-Wochen-Hoch markiert. "Bullishe Anschlusssignale entstünden nun mit Tagesschlusskursen oberhalb von 65,55/65,82 USD und 68,12 USD.", so Fayad. Zumindest die ersten beiden Kurse hat die PayPal-Aktie mit ihrem Schlusskurs von Donnerstag bereits übertreffen können. Oberhalb dieser Marken "würde das Szenario einer zweiten mittelfristigen Impulswelle aufwärts bestätigt", so der Analyst. Eine deutlichere Aufhellung des Bildes ergebe sich mit einem "Anstieg über das Reaktionshoch vom Juli 2023 bei 76,54 USD." Für den Fall eines Rücksetzers sieht Fayad Auffangbereiche bei "62,80/63,01 USD und 61,16-61,99 USD". Würde die Aktie unterhalb des letzteren Bereichs schließen, würde das "das derzeit konstruktive technische Bias zerstören" und Abwärtsrisiken mit sich bringen.

So bewerten Analysten die PayPal-Aktie

In den letzten drei Monaten haben laut TipRanks 35 Wall Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für die PayPal-Aktie vergeben. Von den 35 Analysten empfehlen 16 die Aktie zum Kauf, während 19 der Experten dem Papier ein "Hold"-Rating verpasst haben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 67,55 US-Dollar. Das bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 2,13 Prozent, ausgehend vom aktuellen Kurs. Das höchste Kursziel für die Aktie liegt derweil bei 85 US-Dollar, das niedrigste bei 56 US-Dollar.

