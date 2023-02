Carl Zeiss Meditec-Aktie im Plus: Carl Zeiss Meditec vermeldet Margenrückgang

Die EBIT-Marge fiel laut Mitteilung in den drei Monaten per Ende Dezember auf 12,8 von 18,1 Prozent im Vorjahresquartal. Analysten hatten mit 14,1 Prozent gerechnet. Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2022/23 bekräftigte der im TecDAX notierte Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec

"In einem herausfordernden Umfeld mit weiterhin angespannten Lieferketten und Lockdowns im wichtigen chinesischen Markt konnten wir dennoch weiteres Wachstum erzielen", wird CEO Markus Weber in der Mitteilung zitiert.

Der Umsatz stieg in den drei Monaten um 15 Prozent auf 470 Millionen Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Das EBIT sackte um knapp ein Fünftel auf 60,3 (Vj 74,4) Millionen Euro ab. Dämpfend wirkten neben den belastenden Effekten durch die Lockdowns in China auch höhere Kosten infolge gestiegener Investitionen in Vertrieb und Marketing. Der Nettogewinn stieg unterdessen laut Quartalsbericht auf 51,0 Millionen von 37,9 Millionen Euro, der Gewinn pro Aktie kletterte auf 0,57 (Vj 0,42) Euro.

Die Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2022/23 bleibt unverändert: Der Umsatz soll mindestens in Höhe des Marktwachstums zulegen, die EBIT-Marge soll bei 19 bis 21 Prozent liegen.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,00 Prozent auf 131,80 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec, Carl Zeiss Meditec