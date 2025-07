Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 51,10 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 51,10 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,60 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 50,60 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 28.679 Aktien.

Bei 72,20 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 41,29 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,35 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,639 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 63,31 EUR an.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

